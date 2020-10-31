بايرن ميونخ يعتلي صدارة “البوندسليغا” من بوابة كولن

2020/10/31 | 20:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أنجز فريق بايرن ميونخ مهمته أمام مضيفه كولن بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز هدفي العملاق البافاري كل من، توماس مولر، وسيرج جنابري في الدقيقتين (13 من ركلة جزاء، و45) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب دومينيك دريكسلر هدف أصحاب الأرض الوحيد، عند الدقيقة 83 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “Rhein Energie Stadion” في مدينة كولون.

وحقق بايرن ميونخ، حامل اللقب، انتصاره الرابع على التوالي، والخامس في الموسم الحالي “للبوندسليغا” مقابل خسارة واحدة، واعتلى الصدارة برصيد 15 نقطة، بانتظار نتيجة مباراة فريق لايبزيغ صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة، وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

بينما توقف رصيد كولن عند نقطتين ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.



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