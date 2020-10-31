2020/10/31 | 20:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلن في ولاية كولورادو الأميركية وفاة عميل خاص سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قد ساعد في اعتقال رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين في 2003.



ووفقا لصحيفة “دنفر بوست”، التي تصدر في مدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو، فقد عانى جيمس ديفيس من نوبة قلبية أثناء المشي مع كلبه صباح الجمعة.



وقاد ديفيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة عميل FBI الذي قبض على صدام حسين وكالة الصحافة المستقلة.

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