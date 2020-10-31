موقف نيابي جديد “ينأى بنفسه” عن الرواتب: موعد “مرجح” لاقرار الاقتراض.. قابل للتأخير

2020/10/31 | 20:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

رجحت اللجنة المالية النيابية يوم السبت تمرير قانون الاقتراض في مجلس النواب الأسبوع المقبل والذي يعول عليه لسد النقص في رواتب الموظفين.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريحات صحفية، إن “هناك احتمالات كبيرة بإقرار قانون الاقتراض الأسبوع القادم لعدم وجود اي جلسات للبرلمان خلال الاسبوع الحالي”.

وبشأن موعد توزيع الرواتب وتكرار تأخر دفعها، أجاب الصفار أن “الحكومة هي المعنية بدفع الرواتب والمالية النيابية غير معنية بذلك”.

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والموظفون قد ينتظرون طويلًا

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