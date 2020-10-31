حربية: لا وجود لأصحاب ’الرايات البيضاء’ في الخط الفاصل بين القوات الاتحادية والبيشمركة

2020/10/31 | 20:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى قائد مركز العمليات المتقدم في كركوك الفريق الركن سعد حربية، السبت، وجود ما يسمى بـ"الرايات البيضاء" في الخط الفاصل بين القوات الاتحادية والبيشمركة في قاطع كركوك.



وقال حربية، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (31 تشرين الأول 2020)، إنه "لا يوجد نشاط لعصابات ما تسمى بالرايات البيضاء أو تنظيمات إرهابية أخرى بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في قاطع كركوك".

وأضاف، أن "القطاع المشترك لم يشهد أي مشكلة أمنية أو وجود عناصر إرهابية بتلك المسميات".

وأشار إلى أن "تلك المناطق تحتوي بعض العناصر الخارجة عن القانون والجيوب الإرهابية من بقايا داعش الإرهابي".

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