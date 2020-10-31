مهاجم الشرطة يجري عملية جراحية

2020/10/31 | 20:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مصدر رياضية عن قرب اجراء مهاجم فريق الشرطة مروان حسين عملية جراحية في اليد اليسرى ".

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