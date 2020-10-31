الدفاع المدني يعلن اخماد حريق انبوب الغاز في المثنى

2020/10/31 | 20:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن اخماد حريق انبوب الغاز في محافظة المثنى.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني بذلت منذ ساعات الفجر الأولى الى ساعات متأخرة من الليل قصارى الجهود لاحتواء حادث حريق اندلاع داخل أنبوب غاز قرب الخط السريع باشراف ميداني مباشر من العميد محمد جاسم محمد مدير دفاع مدني محافظة المثنى”.

وأضافت أن “فرق الدفاع المدني طوقت الحادث باستنفار كامل لانقاذ عدد من المواطنين وكذلك منتسبي الحشد الشعبي لوجود معسكر قريب من موقع الحادث”، موضحة أنه “تم التنسيق المشترك مع وزارة النفط من اجل إيقاف ضخ الغاز بشكل كامل لحين اصلاح الانبوب وفتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق الذي ادى الى تسجيل اصابات وخسائر بشرية بسبب شدة النيران المشتعلة”.

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