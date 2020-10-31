حكاية لقائي مع غائب طعمة فرمان وزهير الجزائري في موسكو

2020/10/31 | 20:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

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جورج منصور في ربيع عام 1976 وصل الصديق، الكاتب والروائي زهير الجزائري الى موسكو بدعوة من اتحاد ادباء السوفييت، على ما اتذكر، ونزل في فندق روسيا بالساحة الحمراء.



كان يومها من ارقى فنادق المدينة.



زرته في الفندق، إذ كنتُ في السنة التحضيرية الأولى أدرس اللغة الروسية وموادا اخرى، تؤهلني للدراسة في احدى الجامعات في موسكو، […]

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