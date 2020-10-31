العتبة الحسينية تفتتح مركزا جديدا للشفاء بسعة ١٠٠ سرير في بابل

2020/10/31 | 20:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بابل

اعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن افتتاح مركز الشفاء في مستشفى مرجان الطبية بمحافظة بابل بسعة ١٠٠ سريرا.

وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية في العتبة حسين رضا لـ /المعلومة/، ان “العتبة افتتحت اليوم مركزا جديدا للشفاء بسعة ١٠٠ سريرا بمدينة مرجان الطبية في محافظة بابل ليكون ضمن المراكز المخصصة لعزل مصابي كورونا وعلاجهم”.

وأضاف رضا ان “المركز الذي شيد على مساحة ١٤٠٠ متر مربعا، يتضمن منظومة اوكسجين مركزية ومنظومة لضغط الهواء السالب، بالاضافة الى اسرة للعناية المركزة ووحدة لغسل الكلى”.

وأشار الى ان “مدير عام الصحة أكد أن المركز سيستخدم بعد انقضاء الجائحة بجعله مركزا مهما في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين”.



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