الكاظمي: الورقة البيضاء المعدة من قبل الحكومة تمثل خارطة طريق

2020/10/31 | 21:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، أن الورقة البيضاء التي أعدّتها الحكومة تمثل خارطة طريق، معتبراً أن الأزمة الحالية التي يمر بها العراق دفعت بالحكومة الى التخطيط المدروس.

وأكد الكاظمي خلال الملتقى الاقتصادي والتجاري العراقي-المصري في بغداد، على تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف الكاظمي: أن الأزمة الحالية التي يمر بها العراق بسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية دفعت بالحكومة الى التخطيط المدروس، لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص.

واشار الى، ان الورقة البيضاء التي أعدّتها الحكومة تمثل خارطة طريق واضحة بهذا الاتجاه.

وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد أقرت خلال الشهر الحالي آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي أطلق عليها اسم "الورقة البيضاء"، قال إنها تتضمن "مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي"، واستثمار "موارد البلاد الهائلة" بـ"الطريقة العلمية".

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