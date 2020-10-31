2020/10/31 | 21:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 3 دقیقة

42 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

توفي العميل الخاص السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس ديفيس، الذي ساعد في اعتقال رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين في 2003، في ولاية كولورادو الأميركية.





وبحسب صحيفة "دنفر بوست"، فقد توفي ديفيس، بعد اصابته بنوبة قلبية أثناء المشي مع كلبه صباح الجمعة.

وكان ديفيس، قد قاد فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول عن استجواب صدام حسين وأخذ بصماته والحصول على عينات الحمض النووي الخاصة به، وذلك بعد اعتقاله من مخبأ تحت الأرض في منطقة الدور بمحافظة صلاح الدين في 13 كانون الأول 2003.

وتم تعيين ديفيس لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي في دنفر عام 2008، وذكر في حينه أن وظيفته الجديدة كانت مكافأة بعد أن عاش في مقطورة لمدة أربع سنوات تقريبا، حيث كان يطارد قادة الإرهاب في العراق وأفغانستان ويبحث عن نشطاء القاعدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

واحتفظ ديفيس بصورة له مع صدام حسين، الذي رفض في حينه الالتفات نحو الكاميرا أثناء التقاط صورة له بعد اعتقاله من قبل القوات الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شارك بالقبض على صدام حسين.. العميل ديفيس يتوفى بنوبة قلبية (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شارك بالقبض على صدام حسين.. العميل ديفيس يتوفى بنوبة قلبية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).