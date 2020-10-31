الجوية يحقق فوزه الثاني في الممتاز من بوابة نفط البصرة

2020/10/31 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق القوة الجوية بكرة القدم اليوم السبت (31 تين الاول 2020)، الفوز الثاني في دوري الكرة الممتاز جاء على حساب نفط البصرة، في لقاء جرى على ملعب الفيحاء بالبصرة وانتهت المباراة جوية 2-1.

الشوط الاول شهد افضلية جوية وهدف التقدم عند الدقيقة 32 جاء بواسطة كرار نبيل لينتهي الشوط الاول جوي 1- صفر.

وفي الشوط الثاني أضاف الجوية هدفا ثانيا جاء من ركلة جزاء أعلنها الحكم الدولي علي صباح، ليسجل ايمن حسين الهدف الثاني في الدقيقة 54، وشهدت الدقائق الاخيرة من اللقاء صحوة بصرية وضغط متواصل سجل من خلاله هدف تقليص الفارق قبل نهاية اللقاء بدقائق جاء بواسطة حيدر فايق عند الدقيقة 86، لينتهي اللقاء جوي 2-1.

وكان الجوية قد حقق فوزاً صعبا في الجولة الاولى جاء على حساب الكهرباء، فيما تعادل نفط البصرة مع الطلبة بنفس الجولة.

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