الدفاع المدني تعلن اخماد حريق انبوب الغاز في المثنى

2020/10/31 | 21:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنى اعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن اخماد حريق انبوب الغاز في محافظة المثنى.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني بذلت منذ ساعات الفجر الأولى الى ساعات متأخرة من الليل قصارى الجهود لاحتواء حادث حريق اندلاع داخل أنبوب غاز قرب الخط السريع باشراف ميداني مباشر من …

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