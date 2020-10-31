2020/10/31 | 21:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن إتلاف 20 الف قطعة غطاء رأس غير صالح للاستخدام البشري في منفذ القائم الحدودي بمحافظة الانبار.وقال الهياة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “كوادر الهياة في منفذ القائم الحدودي بمحافظة الانبار، قامت بتشكيل لجنة مشتركة أعضاؤها شرطة الكمارك والكمرك المدني والاستخبارات والأمن …

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