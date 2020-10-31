روحاني : فرض قيود في 25 مركز محافظة لمدة 10 ايام لمكافحة كورونا

2020/10/31 | 21:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني فرض قيود في 25 مدينة من مراكز المحافظات في بلاده لمدة 10 أيام ابتداء من يوم الاربعاء المقبل لمكافحة تفشي جائحة كورونا في البلاد.وقال روحاني في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت:" يجب على الجميع القيام بواجباتهم لمكافحة كورونا، وجزء من هذه الوجبات يتعلق بالحكومة".واضاف:"ان المهمة الثانية هي مسؤولية المواطنين أنفسهم، لن ننجح إذا لم يقم الشعب بواجباته تجاه مكافحة هذا المرض، ومن الأمور المهمة التي كانت لدينا في الماضي أنه تم الإعلان عن قرارات جيدة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، لكنها إما لم تنفذ بشكل جيد أو لم تنفذ على الإطلاق، لذلك أمر قائد الثورة بانشاء مقر عملياتي في هذا المجال".وتابع روحاني:" وافقنا على فرض قيود في 25 مركز محافظة، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل لمدة عشرة أيام حتى يوم الجمعة من الأسبوع المقبل، والتي تشمل تعطيل انشطة المجموعات المهنية الثالثة والرابعة، ومن بينها بشكل أساسي الأنشطة التعليمية وأماكن التجمعات، كما تم تمديد القيود المفروضة على 43 مدينة لمدة أسبوع آخر"./انتهى2

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