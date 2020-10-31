المالية تنفي اصدارها بيانا حول توزيع رواتب المتقاعدين

2020/10/31 | 21:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نفت وزارة المالية اصدارها بيانا حول توزيع رواتب المتقاعدين.وقال مصدر في الوزارة في تصريح مقتضب للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : " لم يصدر لحد الان اي بيان من الوزارة حول تويع رواتب المتقاعدين".وكانت بعض المواقع نشرت بيانا نسبته للمالية يتضمن صرف رواتب المتقاعدين يوم غد الاحد ./انتهى3

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