الجوية يخطف نقاط مواجهته مع نفط البصرة

2020/10/31 | 21:08 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ حقق فريق القوة الجوية فوزا مهما على مضيفه فريق نفط البصرة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في ملعب الفيحاء في مدينة البصرة لحساب الجولة الثانية من الدوري الممتاز.سجل للقوة الجوية كرار نبيل في الدقيقة 32 وايمن حسين من ركلة جزاء في الدقيقة 55 .



وسجل لنفط البصرة اللاعب حيدر فائق في الدقيقة 86.فرض فريق القوة الجوية سيطرته على المباراة وأقترب من التسجيل في أكثر من مناسبة، حيث أضاع ايمن حسين كرة خطرة بتسديدة مرت بجوار القائم .



ورد الحارس تسديدة لإبراهيم بايش.



وفي الدقيقة 32 تمكن كرار نبيل من التسجيل بعد تسديدة من الجانب مستغلا التمركز الخاطئ لحارس المرمى ليحرز الهدف الأول، فيما اكتفى نفط البصرة بمحاولات خجولة حتى الخطأ الذي حصل عليه قرب منطقة الجزاء لم ينفذ بشكل مثالي ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجوية بهدف دون رد.دخل القوة الجوية الشوط الثاني بشعار التعويض وضغط بقوة وكاد حسن رائد أن يسجل من كرة مست العارضة، وحصل اللاعب ذاته على ركلة جزاء بهجمة ثانية تعرض من خلالها للإعثار ، سجل منها ايمن حسين هدف القوة الجوية الثاني في الدقيقة 55.



فيما هدد لاعب نفط البصرة حسين جواد مرمى القوة الجوية بتسديدة مرت بجوار القائم ورد القوة القوة الجوية بتسديدة ردتها العارضة وأهدر لاعب نفط البصرة احمد زامل انفرادا تاما بالمرمى سددها بجوار القائم.



و رد ابراهيم بايش بتسديدة جاورت القائم، واضاع وسام مالك فرصة أخرى لنفط البصرة قبل أن يقلص اللاعب حيدر فائق النتيجة بهدف في الدقيقة 86 من رأسية محرزا هدف فريقه الأول.وضغط فريق نفط البصرة من أجل احراز هدف التعادل وابعد الحارس محمد صالح تسديدة قوية لاحمد زامل ، ورغم المحاولات لكنه اصطدم بدفاع منظم لتنتهي المباراة بفوز القوة الجوية بهدفين مقابل هدف واحد.ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة السادسة فيما تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة الواحدة./انتهى

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