الفتح تتوعد باتخاذ موقف اتجاه الانتهكات الامريكية الاخيرة

2020/10/31 | 21:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، باتخاذ موقف نيابي تجاهالانتهاكات الامريكية الاخيرة للاجواء العراقية خلال الجلسات المقبلة....

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