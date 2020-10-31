صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 206 المسجلة اليوم

2020/10/31 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم السبت، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 206 موزعة كالآتي:

أبو دشير————-2

أبو غريب————4

الإسكان————–1

الاعلام————–5

البياع—————13

التاجي————–2

الحرية————–10

الدورة—————5

السيدية————–9

الشالجية————-1

الشرطة الخامسة——-1

الشرطة الرابعة———2

الشعلة—————16

الطارمية ————–17

الطوبجي ————–3

العامرية—————4

العطيفية————–2

الغزالية—————-7

القادسية—————5

الكاظمية————–17

المحمودية————-3

المعالف—————1

المنصور—————7

النصر والسلام ———-2

الوشاش—————2

اليرموك—————3

اليوسفية————–1

جكوك—————-2

حي الجامعة———–4

حي الجهاد———–20

حي العامل———–14

حي العدل ————3

سبع البور— ———-1

سويب—————1

ناحية الرشيد———-1

سكنة جانب الرصافة——— 13

محافظة بابل————–1

محافظة ديالى ————1

الشفاء:

480

الوفيات:

2

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