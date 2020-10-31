استشهاد مدنيين اثنين من اسرة واحده بانفجار عبوة ناسفة غربي الرمادي 

2020/10/31 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، السبت، استشهاد مدنيين من اسرة واحدة جراء انفجار عبوة ناسفة غربي مدينة الرمادي .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان “عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية كانت موضوعة بإحدى الطرق الرئيسية المؤدية الى منطقة ناحية كبيسه بقضاء هيت غربي مدينة الرمادي، انفجرت ما ادى الى استشهاد اب وابنه في الحال”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية اغلقت مكان الحادث ونفذت حملة دهم وتفتيش تحسبا من وجود عبوات ناسفة اخرى معدة للتفجير موضوعة في مكان اخر “.

يذكر ان مدن الانبار المحررة شهدت العديد من هذه الحوادث راح ضحيتها العديد من منتسبي القوات الامنية والمدنيين جراء قيام مجرمي داعش بعمليات تفخيخ طالت جميع المناطق المحررة “.



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