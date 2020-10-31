2020/10/31 | 21:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان / تعرض أولى حلقاته الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة” والذي يحمل هذا العام عنوان “الهيبة الرد” ، غدًا الأحد، عبر قناة MBC 4 ومنصة شاهد، بعدما تم تأجيل عرضه في موسم رمضان 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد.



وحرص صادق الصباح، منتج مسلسل”الهيبة الرد” على توجيه رسالة لفريق العمل، قبل إنطلاق عرضه أمس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنتج صادق صباح تعليقاً على إنطلاق “الهيبة الرد” غدًا: أوعدكم بجزء ملئ بالتشويق وكالة الصحافة المستقلة.

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