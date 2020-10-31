الدفاع المدني يُنهي إخماد حريق أنبوب الغاز في المثنى

2020/10/31 | 21:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني العاصمة، السبت، إخماد الحريق الذي اندلع إثر انفجار انبوب غاز في محافظة المثنى.



وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تشرين الأول 2020)، إنه "تمكنت فرق الدفاع المدني من إنهاء حريق انبوب الغاز في محافظة المثنى، حيث بذلت فرق الدفاع المدني منذ ساعات الفجر الأولى إلى ساعات متأخرة من الليل قصارى الجهود لاحتواء الحادث".

وتابع، "حيث طوّقت فرق الدفاع المدني الحادث باستنفار كامل لانقاذ عدد من المواطنين وكذلك منتسبي الحشد الشعبي لوجود معسكر قريب من موقع الحادث".

وأضاف، "كذلك تم التنسيق المشترك مع وزارة النفط من أجل إيقاف ضخ الغاز بشكل كامل لحين اصلاح الانبوب وفتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق الذي أدى الى تسجيل إصابات وخسائر بشرية بسبب شدة النيران المشتعلة التي غطت كرتها النارية مساحة واسعة من الأرض المحيطة".

وشكك النائب عن كتلة بدر النيابية عن محافظة المثنى عدي شعلان أبو الجون، في وقت سابق، بوجود خطأ فني في حادثة انفجار أنبوب غاز في محافظة المثنى.





وقال ابو الجون في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تشرين الأول 2020)، إن "انفجار الانبوب الناقل للغاز لم يكن انفجارا فنيا، لكن هنالك ربما أسباب أخرى تقف خلفه، لكننا بانتظار نتائج التحقيق، قبل استعجال إطلاق الاحكام".

وأضاف، "لدينا معلومات حسب ما رواها شهود العيان لكن لا نريد أن نسبق الأحداث لان البعض يعتبرها استهدافا للحكومة الا اننا سيكون لنا موقف آخر بعد استكمال التحقيقات، وسنراقب عن كثب وعازمون على التدخل في حال انحرفت التحقيقات عن مسارها الصحيح او المراوغة والتأخير العمد".

وتابع، "على الحكومة تعويض عوائل الضحايا من المواطنين الشهداء منهم والجرحى".

وأعلنت وزارة النفط، في وقت سابق، أن الفرق الفنية والهندسية تعمل لاعادة استئناف ضخ الغاز الجاف 42 عقدة من البصرة الى بغداد مروراً بمحافظة المثنى بعد عزل المقطع المتضرر واستبداله بعد حادث الانفجار الذي وقع في محافظة المثنى فجر اليوم .

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تشرين الأول 2020)، إن "الانبوب الناقل للغاز الجاف من البصرة الى بغداد 42 عقدة والمغذي لبعض محطات الطاقة الكهربائية، كان قد تعرض الى حادث انفجار في محافظة المثنى فجر اليوم السبت، ادى الى اندلاع الحريق في الجزء المتضرر منه".

وأوضح أن "الفرق الفنية والهندسية تمكنت من السيطرة عليه واتخاذ الاجراءات اللازمة باستبدال المقطع المتضرر واستئناف عملية الضخ فيه من جديد خلال الساعات القادمة"، مؤكداً ان "الوزارة قررت التحويل الفوري لعملية ضخ الغاز الجاف عبر انبوب (24) عقدة للحيلولة دون حدوث نقص في عملية تزويد محطات الطاقة الكهربائية بوقود الغاز الجاف".

وعبر عن أمله في "انجاز عملية اصلاح وتأهيل الانبوب المتضرر بوقت قياسي واعادة عملية الضخ خلال الساعات المقبلة، مشيراً إلى "تشكيل لجنة فنية لتحقيق في ملابسات الحادث".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، الحصيلة الاولية لضحايا انفجار أنبوب الغاز في المثنى.

وذكر بيان للخلية تلقى "ناس" نسخة منه، (31 نشرين الاول 2020)، أن "انفجارا قد حدث في احدى أنابيب الغاز الناقلة في منطقة النجمي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، وقد أدى الحادث إلى وفاة طفلين وإصابة 28 شخصاً من بينهم 9 من الحشد الشعبي معسكر خلفيات اللواء 44 بالحشد الشعبي والمصابين البقية من اهالي المنطقة، كموقف اولي ومازالت اسباب الانفجار غير معروفة، والجهود مستمرة للسيطرة على النيران، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وأصدرت هيئة الحشد الشعبي، في وقت سابق، بياناً بعد انفجار أنبوب ناقل للغاز قرب معسكر للحشد في محافظة المثنى.

وقالت الهيئة في البيان الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (31 تشرين الاول 2020) ، "انفجر صباح اليوم أنبوب ناقل للغاز على الطريق الدولي السريع شمال محافظة المثنى".

وبحسب البيان، "أدى الانفجار إلى إصابة خمسة منتسبين بحروق وفقدان آخر كانوا بمهمة حماية احدى مقرات اللواء 44 في الحشد الشعبي مع تضرر أجزاء من المقر نتيجة انفجار بعض الاعتدة".

وقُتل شخصان على الأقل، واُصيب أكثر من 20 آخرين، جراء انفجار أنبوب ناقل للغاز في محافظة المثنى.

وأفاد مصدر أمني لـ"ناس"، (31 تشرين الاول 2020)، بأن "20 شخصاً قد اصيبوا في حصيلة أولية جراء انفجار انبوب ناقل للغاز في المثنى"، مشيرا إلى ان "من بين جرحى الانفجار عناصر من الحشد الشعبي بسبب قرب مقرهم من الأنبوب".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني ما زالت مستمرة بإخماد الحريق مع إيقاف ضخ الغاز بالأنبوب الذي ينقل الغاز من البصرة إلى جميع المحافظات الأخرى".

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