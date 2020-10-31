ارهابي في قبضة الاستخبارات العسكرية

2020/10/31 | 21:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على أحد الإرهابيين في عنه بالانبار.

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