2020/10/31 | 21:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تغلب فريق القوة الجوية على نظيره نفط البصرة بهدفين لهدف واحد ضمن مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية يتغلب على نفط البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية يتغلب على نفط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).