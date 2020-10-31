نتائج المباحثات العراقية - المصرية في بغداد: تفاصيل 15 مذكرة تفاهم

2020/10/31 | 21:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروقّع العراق اليوم السبت، خمس عشرة مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع مصر، في مجالات مختلفة.

جرى ذلك في مراسم رسمية بحضور رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، 31 تشرين الأول/أكتوبر، حيث وقّعا محضر اللجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة، وفق بيان للحكومة.

وتضمنت مراسم الحفل الرسمية، التوقيع على عدة مذكرات تفاهم وبرنامج تعاون وبروتوكولات في مجالات، النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.

حيث وقّع وزير العدل العراقي، سالار عبد الستار، ووزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء.

ووقّع وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، مع وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط.

كما وقّع المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، طه أحمد عبد السلام، مذكرة تعاون بين كل من سوق العراق للأوراق المالية والبورصة المصرية، حيث وقّعت عن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط.

وفي مجال البيئة، وقّع وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، مع وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، البرنامج التنفيذي الثاني للتعاون الفني في مجال حماية البيئة.

وفي المجال الصحي تم توقيع مذكرة تفاهم في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية، وقّعها عن الجانب العراقي وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، وعن الجانب المصري، وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط.

وفي مجال النقل وقّع وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر ووزير النقل المصري كامل الوزير، اتفاقية النقل البحري.

كما وقّعت وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، نازنين محمد وسو، ووزير النقل المصري كامل الوزير، مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد، وقّعها عن الجانب المصري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، عاصم الجزار.

وفي المجال التجاري وقّع وزير التجارة العراقي، علاء أحمد حسن، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، مذكرة تفاهم في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض.

وفي المجال الصناعي وقّع كل من وزير الصناعة العراقي، منهل محمود عبد الرحمن، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية السيدة نيفين جامع، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، كما وقّعا بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.

فيما وقّع وزير الصناعة العراقي، منهل محمود عبد الرحمن، والقائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، أحمد سمير فرج، مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك.

ووقّعت رئيسة هيئة الاستثمار العراقي، سها النجار، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، محمد عبد الوهاب، مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار.

وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك، بين اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصري ، وقّعه عن الجانب العراقي، رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي صبيح علي الساعدي، وعن الجانب المصري رئيس اتحاد الصناعات المصري، السيد محمد زكي السويدي.

وترأس الكاظمي، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، السبت، مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية، الخاصة بأعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة.

وأشاد الكاظمي، في مستهل الاجتماع، بـ"العلاقات الأخوية" بين البلدين، ورغبة العراق بتطويرها الى مستوى علاقات استراتيجية تخدم مصلحة البلدين، كما أشاد بموقف مصر الداعم للعراق في حربه ضد تنظيم داعش.

وأكد الكاظمي، على أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والإعمار، داعيًا الشركات المصرية الى المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة.

وكانت اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، قد بدأت أعمالها التحضيرية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء الماضي، 28 تشرين الأول/أكتوبر، بمشاركة عدد من وزراء البلدين، في القطاعات التي يجري البحث والتعاون بشأنها.

وتركزت المباحثات على مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين، في العديد من القطاعات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في النهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

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