الدفاع المدني ينجح بإخماد حريق اندلع في أنبوب غاز في المثنى

2020/10/31 | 21:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع - طه حسين

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع في أنبوب لنقل الغاز السائل الغاز في محافظة المثنى.

وقال مديرالعلاقات والإعلام في المديرية العميد جودت عبد الرحمن في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فرق الدفاع المدني التابعة للمديرية توجهت منذ ساعات الفجر الأولى إلى مكان الحادث بعد تلقيها خبر نشوب حريق داخل أنبوب غاز قرب الخط السريع وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده".

ولفت إلى أن "فرق الدفاع المدني قامت بتطويق مكان الحريق وباستنفار كامل لإنقاذ المواطنين ومنتسبي الحشد الشعبي المتواجدين في المعسكر الذي يقع بالقرب من موقع الحادث".

وأوضح أن "فرق المديرية وبالتنسيق مع وزارة النفط عملت على إيقاف ضخ الغاز بشكل كامل عن طريق الأنبوب لحين إصلاحه بالكامل، مشددا على أن المديرية قامت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق الذي أدى إلى تسجيل إصابات وخسائر بشرية بسبب شدة النيران المشتعلة التي غطت كرتها النارية مساحة واسعة من الأرض المحيطة بمكان الحادث".

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