2020/10/31 | 21:20 - المصدر: عين العراق

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السبت 31 أكتوبر 2020 | 08:57 مساءً | عدد القراءات : 28

الجوية يفوز على نفط البصرة

فاز فريق نادي القوة الجوية الرياضي على فريق نفط البصرة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الفيحاء في البصرة.

وسجل للجوية أيمن حسين وكرار نبيل بينما رد نفط البصرة بالدقيقة ٨٢ بتسجيل هدف تقليص الفارق.





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