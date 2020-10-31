باحث وكاتب في الشأن الايزيدي، أصدر 5 كتب تأريخية اجتماعية رغم إصابته مرتين في الحرب، فمن هو؟

2020/10/31 | 21:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر رغم إصابتين في حرب ايران، قد كرّس حياته لتوثيق التأريخ الايزيدي الحديث والمعاصر؛ من احداث ومآسي وشخصيات وفرمانات تاريخياً باليوم والشهر والسنة، جامعاً بين بلدة الزيتون مسقط رأسه بعشيقة وبحزاني وما بين شنكال (سنجار) محيطاً بعموم الايزيدية، ليصبح أباً لخمسة كتب تأريخية ودينية توثيقية مرجعية.الكاتب والباحث الاستاذ ممتاز حسين …

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