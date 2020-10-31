إيطاليا تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس كورونا

2020/10/31 | 21:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم

السبت، عن تسجيلها 31758 إصابة جديدة

بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا قياسيا

للحالات منذ بدء التفشي في إيطاليا.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة،

بارتفاع عدد الإصابات ا

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