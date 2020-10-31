القوة الجوية يعبر نفط البصرة بثنائية ويتصدر الممتاز

2020/10/31 | 21:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

نجح فريق القوة الجوية في تحقيق الفوز على نفط البصرة بهدفين لهدف في المباراة التي اقيمت على ملعب الفيحاء لحساب مواجهات الاسبوع الثاني من الدوري الممتاز بكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثنائية الصقور كل من كرار نبيل في الدقيقة 32 وايمن حسين في الدقيقة 55، فيما جاء هدف نفط البصرة الوحيد عن طريق اللاعب حيدر فائق في الدقيقة 86.

ورفع الفوز رصيد القوة الجوية الى ست نقاط في صدارة الترتيب العام، بينما توقف رصيد نفط لبصرة عند النقطة الواحدة في المركز السادس عشر.



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