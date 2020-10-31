قبل ثلاثة أيام من يوم التصويت.. ماهي فرص بايدن و ترامب في الانتخابات

2020/10/31 | 21:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قبل ثلاثة أيام من يوم التصويت، أفادت استطلاعات للرأي العام بأن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن يتقدم على حساب الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتقدر الاستطلاعات، حسب موقع RealClearPolitics الذي يجمع نتائجها، مستوى دعم ترامب وبايدن بين الناخبين الأمريكيين بمعدل 43.5% و51.3% على التوالي.

وتتراوح تقييمات الاستطلاعات لمستوى دعم ترامب بين 40 و46%، فيما يقدر مستوى دعم بايدن بما بين 49 و54%.

لكن قناة “فوكس نيوز” أشارت في استطلاعها إلى أن ترامب تمكن في الأسابيع الأخيرة من تعزيز مواقعه وتقليص تخلفه عن بايدن من 10 إلى 8% (44% مقابل 52% حسب الاستطلاع الأخير مقابل 43% مقابل 53% أوائل أكتوبر).

من جانبه، قدر موقع FiveThirtyEight المختص بالاستطلاعات فرص فوز بايدن بـ90%.

وكان أكثر من 87.7 مليون أمريكي قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بشكل مبكر، ما يمثل قرابة 60% من إجمالي عدد الناخبين في البلاد.

وعلى الرغم من التوقعات الواردة لا يزال الغموض يلف نتائج التصويت، خاصة وأن ترامب سبق أن حقق قبل أربع سنوات فوزا مفاجئا على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون رغم تنبؤات معظم الاستطلاعات.

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