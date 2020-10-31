2020/10/31 | 21:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أعلنت خلية الإعلام الأمني عن سقوط طائرة تدريب عسكرية شمال بغداد، اليوم السبت.



وقالت الخلية في بيان أصدرته “أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني في الطائرة سزنا كرفان ١٧٢ ( تدريبية ) اليوم السبت، مما ادى الى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد قرب شقق بلد السكنيه غير الماهوله”.



وأشار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل ضابطين بسقوط طائرة اثناء التدريب شمال بغداد وكالة الصحافة المستقلة.

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