2020/10/31 | 21:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز القوة الجوية على نفط البصرة بثنائية مقابل هدف، مساء السبت، في الجولة الثانية من منافسات الدوري العراقي الممتاز، ليتمسك بصدارة جدول الترتيب.



وسجل القوة الجوية الهدف الأول في الدقيقة 32 عن طريق كرار نبيل، وأضاف أيمن حسين الهدف الثاني في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.



وقلص نفط البصرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري العراقي..



القوة الجوية يصعق نفط البصرة ويتمسك بالصدارة وكالة الصحافة المستقلة.

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