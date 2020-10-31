بيان من ناصر الغنام بشأن فتح سيطرة الصقور في الأنبار

2020/10/31 | 21:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة عمليات الانبار، السبت، فتح سيطرة "الصقور" خلال 24 ساعة بدءاً من اليوم ودون أي شروط.



وقال قائد العمليات اللواء ناصر الغنام، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (31 تشرين الاول 2020)، أنه "اصدرنا الأوامر بفتح سيطرة الصقور وخلال ٢٤ ساعة للمواطنيين الراغبين بالدخول الى محافظة الانبار من سيطرة الصقور واعتبارا من اليوم لا تحديدات لدخول الأنبار بعد الآن".

وأوضحت العلميات أن "سيطرة الصقور - الطريق الداخل إلى بغداد هي من مسؤولية قيادة عمليات بغداد ولايشملها هذا القرار".

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