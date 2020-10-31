درجل: سنتدخل شخصياً لترطيب الاجواء بين التطبيعية ونادي النجف

2020/10/31 | 21:49 - المصدر: الفرات نيوز

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سنتدخل شخصياً للصلح وترطيب الاجواء بين الهيأة التطبيعية ونادي النجف الرياضي التي وصلت إلى مرحلة حرجة .

وان الموسم الكروي الجديد الذي إنطلق بنجاح وإنضباط لا بد له أن يستمر دون أن تعكر صفو الأجواء فيه اية أحداث جانبية، لذا يجب إحتواء هذه الأزمة بين الطرفين ، وأن نادي النجف وجماهيره الكبيرة، لابد ان يكونا حاضرين في هذا التنافس الشريف وعليهما مع هذه الأحداث بطول أناة وسعة صدر كما هو معروف عنهما واضعين المصلحة العامة فوق كل إعتبار .

نثمن التدخل الواعي للإعلام الرياضي وحرص الجماهير على التهدئة واننا سنتدخل لدى الطرفين بناءً على المناشدة التي أطلقها موقع صدى الكرة العراقية، ولن نخيب ظن الجماهير كونها تصب في مصلحة الكرة العراقية، راجين من إدارة النجف والتطبيعية عدم التصعيد في الوقت الراهن حتى يتم اللقاء بين الإثنين وحلحلة المشاكل في القريب العاجل

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