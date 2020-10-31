دراسة مثيرة تكشف خصائص مضادة لمرض خطير في عشبة تنمو على جانب الطريق

2020/10/31 | 21:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كشفت دراسة مثيرة خصائص علاجية مضادة لسرطان الثدي في نوع من الأعشاب، التي تنمو على جانب الطريق وتبدو غير مفيدة.

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