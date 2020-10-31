كورونا : دولة أوروبية تسجل ارتفاعاً قياسياً بالاصابات

2020/10/31 | 22:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/…أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيلها 31758 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعاً قياسياًللحالات منذ بدء التفشي في إيطاليا.



وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” فيإيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 31758، ليصل إلى مستوى 679430 حالة.



وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعاً قياسياً جديداً للإصابات […]

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