ترامب أم بايدن.. ماذا تقول الاستطلاعات على المستوى الوطني؟

2020/10/31 | 22:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء المقبل، تظهر استطلاعات الرأي تقدما للمرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بنحو 7 نقاط مئوية على الصعيد الوطني.

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