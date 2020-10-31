الاستخبارات تطيح بارهابي في عملية نوعية

2020/10/31 | 22:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم السبت، عن إعتقال إرهابي جنوب العاصمة بغداد، خلال عملية وصفتها بالنوعية.

وقالت المديرية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انه وبعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، ألقت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 17 (قيادة عمليات بغداد) واستخبارات الفوج الثالث لواء 25 للفرقة وبالتعاون مع استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، القبض على أحد الارهابيين في منطقة سيد عبد الله بالمحمودية جنوبي بغداد.

وأضافت: أنه من العناصر التي قاتلت ضد قواتنا الأمنية وشارك بعمليات التهجير والقتل في المنطقة، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

PUKmedia عن مديرية الاستخبارات العسكرية‌

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