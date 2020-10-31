يوميات دنماركية 200+37 - حكمة اقبال

2020/10/31 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- كورونيات الأسبوع :- ابتدأت خلال الاسبوع المنصرم تشديد اجراءات السلطات الصحية لمواجهة ارتفاع اعداد الإصابات ، ومنذ الأثنين الماضي جرى تخفيض عدد التجمع من 50 الى 10 اشخاص ، ومنذ الخميس الماضي يتعين على المواطنين ارتداء الكمامات في كافة الأماكن العامة مثل الدوائر ومراكز التسوق والمحال التجارية والسينمات والمسارح وكذلك طلبة الثانويات عند تواجدهم في الكافتريا أو في الممرات .- بعد بدء تطبيق ا ......





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