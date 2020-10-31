وزيرا التجارة: دعم القطاع الخاص ركيزة التعاون المصري العراقي المرحلة المقبلة

2020/10/31 | 22:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن العلاقات السياسية القوية بين مصر والعراق أسهمت في إيجاد جو من التفاهم المشترك في المجالات الاقتصادية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى فتح آفاق أرحب للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة وأنها تلقى …

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