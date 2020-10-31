2020/10/31 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماع صوت انفجار ضمن مقتربات الكرادة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سماع صوت انفجار ضمن مقتربات الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).