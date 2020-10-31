وزارة النقل تكشف عدد الخطوط الملاحية الموردة لميناء أم قصر الشمالي

2020/10/31 | 22:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل /الشركة العامة لموانئ العراق، السبت ،عدد الخطوط الملاحية الموردة لميناء أم قصر الشمالي.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناسط نسخة منه، (31 تشرين الأول 2020)، إن "أكثر من 65 خطاً ملاحياً يورد البضائع الى ميناء ام قصر الشمالي وتؤكد إدارة الميناء ان نحو 23 خطاً ملاحياً منها تعد خطوطا رئيسة تعمل على عدد من أرصفة الميناء".

واوضح مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي وفقا للبيان، أنه "بناءً على توجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي بتفعيل حركة الموانئ، فان ميناء ام قصر الشمالي يشهد عمليات إرساء البواخر ومغادرتها واعمال المناولة عبر اكثر من 65 خطاً ملاحياً رئيساً وفرعياً بضمنها خطوط ملاحية عالمية ، موضحاً أن هذه الخطوط لها اسم عالمي في مجال النقل البحري بين موانئ العالم".

واضاف، ان "ايراد البضائع عبر خطوط الشحن الملاحي العالمي ماهو الا تعظيم لإيرادات الموانئ واكتساب سمعة عالمية بمصاف موانئ دول العالم".

وتابع البيان، أن "مدير ميناء ام قصر الشمالي رئيس مهندسين فرزدق عبدالرزاق، قال إن من بين الخطوط الملاحية التي تعمل في الميناء نحو 23 خطا ملاحيا عالميا رئيسا يجلب البضائع للارصفة ( 11، 12 ، 13، 14 ، 15 ، 20 ، 27 ) في الميناء بشكل متواصل".

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