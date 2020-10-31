السكيني يتحدث عن مسببات رواج

2020/10/31 | 22:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب عن محافظة البصرة رامي السكيني، عن ابرز الاسباب التي دفعت الى رواج تجارة المخدرات.

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