رئيس الوزراء البريطاني يعلن فرض إغلاق عام في إنجلترا

2020/10/31 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط محاولة تهريب تبغ (معسل) في منفذ أم قصر الاوسط

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية ، اليوم السبت، إحباط منفذ أم قصر الأوسط في محافظة البصرة عملية تهريب شحنة (تبغ معسل مصري) الممنوع من الاستيراد ومخالف للضوابط والتعليمات النافذة .

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