2020/10/31 | 22:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، إلقاء القبض على إرهابي جنوب العاصمة بغداد.

وقالت المديرية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، ألقت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٧ (قيادة عمليات بغداد ) واستخبارات الفوج الثالث لواء ٢٥ للفرقة وبالتعاون مع استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، القبض على أحد الارهابيين في منطقة سيد عبد الله بالمحمودية جنوبي بغداد”.

وأضافت المديرية أن المعتقل “من العناصر التي قاتلت ضد قواتنا الأمنية وشارك بعمليات التهجير والقتل في المنطقة، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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