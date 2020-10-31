زيدان: فالفيردي لم يفاجئني.. وننتظر الكثير من هازارد

2020/10/31 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بنتيجة (4-1)، خلال مواجهة هويسكا، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الليجا.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “فالفيردي؟ لم نتفاجأ بما فعله، فهو لاعب منتظم ولديه الكثير من الإمكانيات، وأنا سعيد بأهدافه، على الرغم من أن ذلك ليس دوره، لكن من المهم أن يُسجل”.وأضاف: “أنا سعيد بهازارد ومشاركته اليوم أساسيا، وأمام بوروسيا مونشنجلادباخ لعب 20 دقيقة، ونعرف الجودة التي يتمتع بها، ويمكننا أن نرى منه الكثير في الملعب”.

وواصل: “التغييرات؟ لم أجر التغييرات وأنا أفكر في مواجهة إنتر ميلان، وسنرى من سيلعب ضده، لكن علينا الآن أن نستمتع بالنقاط الثلاث”.

وأتم: “هازارد لم يشعر بأي انزعاج اليوم، وهو سعيد بهدفه، واللاعبون سُعداء به”.

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