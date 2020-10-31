مفاجأة.. برشلونة مُهدد بالإفلاس

2020/10/31 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجود أزمة اقتصادية كبرى تُهدد نادي برشلونة بالإفلاس خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “برشلونة غارق في مشكلة اقتصادية، حيث يحتاج النادي إلى خفض الرواتب بمقدار 190 مليون يورو قبل الأسبوع المقبل، أو احتمال مواجهة الإفلاس”.وأضافت: “المحادثات بين محامي برشلونة واللاعبين التي أقيمت يوم الجمعة، كانت الخطوة الأولى لتحقيق ذلك، حيث رفض هذا الأمر في البداية من قبل لاعبي الفريق الأول والشباب، مما جعل الأمور أكثر تعقيدًا”.

وتابعت: “يجب أن يوافق اللاعبون على تخفيض بنسبة 30% بحلول 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وإلا سيدخل برشلونة في حالة إفلاس في شهر يناير/ كانون الثاني القادم”.

وكان كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لبرشلونة، قد حذر من الموقف الاقتصادي للنادي وصرح: “هذا الملف هو همنا الرئيسي، والوباء أثر بشكل خاص على البارسا”.

وأضاف: “النادي يعتمد على السياحة والآن هي غير موجودة، وعلينا أن نتبنى أفكار المجلس السابق لمعالجة الأزمة”.

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