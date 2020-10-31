القوة الجوية يقتنص انتصارا ثمينا من نفط البصرة

2020/10/31 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق فريق القوة الجوية فوزا مهما على مضيفه فريق نفط البصرة، بنتييجة (2-1)، اليوم السبت على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة، ضمن الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

سجل للقوة الجوية، كل من كرار نبيل في الدقيقة 32 وأيمن حسين من ركلة جزاء (55)، بينما سجل لنفط البصرة اللاعب حيدر فائق (86).

وبذلك الفوز صعد الجوية إلى مقعد الوصيف برصيد 6 نقاط، بينما يستقر نفط البصرة في المركز 16 بنقطة وحيدة.

الشوط الأول

فرض فريق القوة الجوية سيطرته على المباراة واقترب من التسجيل في أكثر من مناسبة، حيث أضاع أيمن حسين كرة خطرة بتسديدة مرت بجوار القائم، ورد الحارس تسديدة لإبراهيم بايش.

وفي الدقيقة 32 تمكن كرار نبيل من التسجيل بعد تسديدة من الجانب، مستغلا التمركز الخاطئ لحارس المرمى لأصحاب الأرض.

فيما اكتفى نفط البصرة بمحاولات خجولة حتى الخطأ الذي تحصل عليه قرب منطقة الجزاء، لكن لم ينفذ بشكل مثالي لينتهي الشوط الأول بتقدم الجوية بهدف دون رد.

الشوط الثاني

دخل القوة الجوية الشوط الثاني بشعار التعويض وضغط بقوة وكاد أن يسجل حسن رائد من كرة مست العارضة.

وحصل حسن رائد على ركلة جزاء في هجمة ثانية تعرض من خلالها للعرقلة، سجل منها أيمن حسين هدف القوة الجوية الثاني في الدقيقة 55.

وهدد لاعب نفط البصرة حسين جواد مرمى القوة الجوية بتسديدة مرت بجوار القائم، ورد القوة بتسديدة في العارضة.

وأهدر لاعب نفط البصرة أحمد زامل انفرادا تاما بالمرمى حيث سددها بجوار القائم، ليرد إبراهيم بايش بتسديدة جاورت القائم، على نفس الشاكلة.

وأضاع وسام مالك فرصة أخرى لنفط البصرة، قبل أن يقلص اللاعب حيدر فائق النتيجة بهدف في الدقيقة 86 من رأسية.

وضغط فريق نفط البصرة من أجل إحراز هدف التعادل وأبعد الحارس محمد صالح تسديدة قوية لأحمد زامل، ورغم المحاولات لكنه اصطدم بدفاع منظم لتنتهي المباراة بفوز القوة الجوية (2-1).

ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة السادسة فيما تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة الواحدة.

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