2020/10/31 | 22:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة ارضية، اليوم السبت، مدينة علي الغربي التابعة لمحافظة ميسان.

وقالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان مراصدها سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم في شمال غرب قضاء علي الغربي في محافظة ميسان.

واضافت: ان الهزة حدثت في تمام الساعة 6:58:45 من مساء اليوم وبقوة 3.4 على مقياس ريختر، لافتة الى انه لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين.

هذا ودعت الهيئة، خلال بيانها، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والاخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية.

PUKmedia اعلام وزارة النقل‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية تضرب ميسان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية تضرب ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).