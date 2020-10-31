حربية ينفي وجود نشاط لـ'الرايات البيضاء' في القطاع المشترك

2020/10/31 | 22:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفى قائد مركز العمليات المتقدم في كركوك، الفريق الركن، سعد حربية، السبت، وجود نشاط لـ"الرايات البيضاء" في القطاع المشترك بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في المحافظة.

وذكر حربية لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (31 تشرين الأول 2020)، إنه "لا يوجد نشاط لعصابات ما تسمى بالرايات البيضاء أو تنظيمات إرهابية أخرى بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في قاطع كركوك".

وأضاف، أن "القطاع المشترك لم يشهد أي مشكلة أمنية أو وجود عناصر إرهابية بتلك المسميات".

وتابع، أن "تلك المناطق تحتوي على بعض العناصر الخارجة عن القانون والجيوب الإرهابية من بقايا داعش الإرهابي".

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